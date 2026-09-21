Lãnh đạo thành phố Huế tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Phước, tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế.

Thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, Hòa thượng Thích Huệ Phước trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đối với công tác tổ chức Đại hội vừa qua.

Báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Phước cho biết, Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX đã diễn ra thành công viên mãn, suy cử 104 thành viên vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Huế đã đạt nhiều kết quả quan trọng về củng cố công tác tổ chức Giáo hội, chú trọng đào tạo tăng tài và trùng tu, tôn tạo các cơ sở tự viện.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội, từ thiện được triển khai mạnh mẽ với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng; tăng ni, phật tử tích cực tham gia bảo vệ môi trường, củng cố khối đại đoàn kết và hưởng ứng sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phật giáo thành phố có 1 chức sắc trúng cử đại biểu HĐND thành phố và 26 chức sắc trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Hòa thượng Thích Huệ Phước khẳng định, bước sang nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự GHPGVN thành phố sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị "Từ bi - Trí tuệ - Hòa hợp", phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, động viên tăng ni, phật tử đồng lòng cùng chính quyền và Nhân dân chung tay xây dựng Cố đô Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh và giàu bản sắc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chúc mừng thành công của Đại hội, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Huệ Phước cùng chư tôn đức, tăng ni, phật tử vừa được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Phật giáo Huế đối với sự phát triển chung của địa phương, nổi bật là việc gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và lan tỏa lối sống nhân ái trong cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh, Huế là trung tâm văn hóa, tâm linh lớn của cả nước; vị thế và nếp sống Phật giáo từ lâu đã hòa quyện sâu sắc vào cốt cách con người cùng di sản văn hóa Huế.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhiệm kỳ IX tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, hòa hợp; phát huy tinh thần nhập thế, dẫn dắt tăng ni, phật tử sát cánh cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, giữ vững phương châm tôn giáo đồng hành cùng dân tộc và chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật và Hiến chương Giáo hội, qua đó phát huy tối đa các nguồn lực Phật giáo, chung tay xây dựng TP. Huế phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.