Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ nổ tại phường Tân Thuận

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy (áo trắng đứng giữa) đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm, điều tra nguyên nhân vụ nổ. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện đang cập nhật báo cáo, hiện đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân, trong đó 1 bệnh nhân được chẩn đoán ngưng tim. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường Tân Thuận báo cáo các đơn vị chức năng Công an Thành phố tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng báo cáo tình hình vụ việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Sau khi đến hiện trường, Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị. Lãnh đạo Thành phố hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân sớm hồi phục đồng thời đề nghị chính quyền phường quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân ảnh hưởng trong vụ việc.

Lực lượng cứu hộ triển khai các phương án tìm kiếm tại hiện trường. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ việc này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Trước đó, sáng cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh gas địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận xảy ra vụ nghi nổ khí gas. Vụ việc làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba, nhiều gia đình chung quanh ảnh hưởng, nhiều người gặp nạn trong vụ việc.