Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ nổ tại phường Tân Thuận
Chiều 13/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy đến chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm, điều tra nguyên nhân vụ nổ nghi do khí gas làm sập hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận; đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện đang cập nhật báo cáo, hiện đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân, trong đó 1 bệnh nhân được chẩn đoán ngưng tim. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.
Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường Tân Thuận báo cáo các đơn vị chức năng Công an Thành phố tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Sau khi đến hiện trường, Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị. Lãnh đạo Thành phố hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân sớm hồi phục đồng thời đề nghị chính quyền phường quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân ảnh hưởng trong vụ việc.
Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ việc này.
Trước đó, sáng cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh gas địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận xảy ra vụ nghi nổ khí gas. Vụ việc làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba, nhiều gia đình chung quanh ảnh hưởng, nhiều người gặp nạn trong vụ việc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-tham-hoi-dong-vien-cac-nan-nhan-vu-no-tai-phuong-tan-thuan-post1002489.html