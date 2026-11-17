Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát. (Ảnh: PHƯỢNG CHÂU)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của Giáo sư cho ngành giáo dục và đào tạo cũng như đối với sự phát triển của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Lê Quốc Phong chúc Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng cho biết thành phố sẽ có thêm những định hướng, đặt hàng cụ thể để các hoạt động giáo dục đạt kết quả rõ ràng, thiết thực hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát. (Ảnh: PHƯỢNG CHÂU)

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát chia sẻ nhiều tâm nguyện dành cho giáo dục và gửi gắm mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm đôn đốc thực hiện.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1944 tại tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là tỉnh Đồng Tháp. Trong sự nghiệp của mình, đồng chí từng giữ các trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng (khóa VIII, IX), Đại biểu Quốc hội (khóa IX, X), Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001-2006), Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2001-2007) và Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.