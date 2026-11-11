Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Hội, hội viên nông dân

Một góc quang cảnh hội nghị (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Dự hội nghị, có khoảng 350 cán bộ Hội, hội viên nông dân, đại diện hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố; và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội…

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Hội, hội viên nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra, kiến nghị và sáng kiến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Qua đó, lãnh đạo thành phố kịp thời có những định hướng, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn; giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cán bộ Hội, hội viên và nông dân.

Một nông dân nêu kiến nghị tại hội nghị.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã tập trung kiến nghị, đề xuất, thảo luận những nội dung, các nhóm vấn đề về đất đai, quy hoạch và công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp; vốn tín dụng và chính sách hỗ trợ; khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nghề; nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông qua buổi đối thoại, cán bộ Hội và hội viên nông dân có cơ hội phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong việc đề xuất các giải pháp, hiến kế cho sự phát triển của thành phố. Và những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất đó sẽ được lãnh đạo thành phố, các sở, ngành… lắng nghe, tiếp thu và xem xét giải quyết.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố đề nghị bà con nông dân thành phố cần nhanh chóng phấn đấu thành “Người nông dân thế hệ mới”.

Theo đó, “Người nông dân thế hệ mới” cần phải có tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng cường hàm lượng khoa học-công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số để gia tăng giá trị, mở rộng chuỗi giá trị. Sản phẩm làm ra vừa phải đáp ứng được nhu cầu thị trường, vừa có giá trị cao và an toàn. Nông dân cần chuyên nghiệp, hiện đại và năng động hơn trong hoạt động sản xuất-kinh doanh. Cùng với đó, người nông dân cần tăng cường tinh thần hợp tác, liên kết và chia sẻ để cùng phát triển.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đến các cán bộ Hội, hội viên nông dân thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị Hội Nông dân các cấp cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò tập hợp hội viên, nông dân; làm tốt vai trò đại diện thông qua tăng cường tham mưu chính sách, kết nối đưa nông sản ra thị trường, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho nông dân. Hội Nông dân cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP, có giải pháp đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị lớn; tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng và quy trình tiếp cận chính sách cho nông dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các sở, ngành thành phố tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của nông dân và Hội Nông dân; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất-kinh doanh.