Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, đối thoại cán bộ Hội, hội viên phụ nữ các giới năm 2026

Một góc quang cảnh hội nghị (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Chủ trì Hội nghị là các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Dự hội nghị, có hơn 300 đại biểu; là đại diện các sở, ngành, đoàn thể, cán bộ Hội và hội viên phụ nữ đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung kiến nghị, đề xuất, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm trong tiến trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, liên quan bình đẳng giới, đối ngoại nhân dân, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, nêu kiến nghị tại hội nghị. (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Nêu ý kiến tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, đề nghị Thành phố cần sớm có các chính sách ưu tiên, hỗ trợ việc tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho nhóm khó tiếp cận dịch vụ (phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp...).

Cùng với đó, thành phố cần có chính sách giảm chi phí tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại; đưa việc tư vấn sức khỏe trước hôn nhân đến gần người lao động hơn; hỗ trợ điều trị hiếm muộn, gắn hỗ trợ khi sinh với chi phí nuôi con, đây là việc rất cần thiết để nâng mức sinh con của thành phố lên.

Thông qua buổi đối thoại, cán bộ Hội và hội viên phụ nữ có cơ hội phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố yêu cầu, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khẩn trương tổng hợp kết quả của hội nghị, hoàn thiện và gửi các kiến nghị xác đáng đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời, định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện và các đề xuất.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phát biểu tại hội nghị. (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Đồng chí đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm nghiên cứu, ban hành các chính sách để phát triển gia đình, phụ nữ, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tốt nhất có thể. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ để rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ tại chương trình đối thoại hôm nay.

Trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân thành phố cần rà soát, lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, gia đình để đưa vào kế hoạch thực hiện phù hợp; quan tâm lồng ghép chỉ số phát triển gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp.

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng và chung vui với 2 phụ nữ được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định-Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2026. (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định-Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2026 cho 2 phụ nữ là Nguyễn Trần Phượng Trân và Trần Thị Phương Hoa (hai nguyên lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố).

Giải thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp tiêu biểu, bền bỉ của các chị nguyên là cán bộ Hội trong công tác vận động phụ nữ, tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động Hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.