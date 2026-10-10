Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự ra mắt Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Mô hình hướng tới hỗ trợ các gia đình thực hiện thủ tục ngay tại nơi trẻ chào đời, cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc; TS. BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội; Ban Giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các gia đình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc và đại biểu chứng kiến ký Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Trung tâm và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Tại chương trình, các đại biểu được theo dõi phóng sự do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội thực hiện, qua đó hiểu rõ hơn về mô hình “dịch vụ công vòng đời” và phương thức hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nhằm tăng cường phối hợp trong tổ chức vận hành Quầy hỗ trợ, hướng dẫn người dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tại đây đã diễn ra nội dung ký Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc trao Giấy khai sinh, chia sẻ niềm vui với các gia đình sản phụ. Ảnh: Linh Chi

Cũng tại chương trình, đại diện gia đình sản phụ Hà Minh Phương và gia đình sản phụ Đặng Thị Hồng đã lên sân khấu nhận Giấy khai sinh của con đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc trao Giấy khai sinh, chia sẻ niềm vui với các gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã tham quan Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh, bố trí tại sảnh A Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, gần khu vực cấp Giấy chứng sinh, thuận tiện để các gia đình tiếp cận hướng dẫn, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng và các đại biểu tham quan Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc, mô hình giúp các gia đình được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời, góp phần giảm thời gian, công sức đi lại và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số. Thời gian thí điểm được thực hiện trong ba tháng cuối năm 2026.

Mô hình cụ thể hóa nhiệm vụ thiết kế, cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, nhóm sự kiện của người dân, doanh nghiệp theo hướng chủ động, cá nhân hóa. Theo đó, những thủ tục liên quan được kết nối, phối hợp thực hiện, giúp người dân dễ tiếp cận, giảm việc khai báo lặp lại và đi lại giữa nhiều cơ quan.

Người dân trải nghiệm dịch vụ Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Với sự kiện trẻ chào đời, nhu cầu đăng ký khai sinh gắn liền với đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc đặt quầy hỗ trợ ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhằm góp phần giúp các gia đình tiếp cận hướng dẫn từ thời điểm phát sinh nhu cầu, tạo điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên thông theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố sẽ chủ trì triển khai, bố trí đầu mối, nhân sự, trang thiết bị; thống nhất hướng dẫn quy trình tiếp nhận, số hóa, xác thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo vướng mắc phát sinh. Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp bố trí quầy hỗ trợ phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động khám, chữa bệnh; cấp Giấy chứng sinh, bảo đảm dữ liệu y tế chính xác, đầy đủ, liên thông.