Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Hà

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phường Ngọc Hà và phường Ba Đình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Dịp này, Đảng bộ phường Ngọc Hà có 782 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Tại buổi lễ, 403 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 25 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 27 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 37 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được tặng cho 276 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được tặng cho 15 đảng viên.

Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Thường trực Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh chúc mừng các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng ghi dấu một chặng đường phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Khi trở về sinh hoạt tại nơi cư trú, nhiều đảng viên lão thành vẫn tích cực tham gia xây dựng chi bộ, tổ dân phố, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Đồng chí Phạm Quang Thanh ghi nhận những nỗ lực của phường Ngọc Hà trong kiện toàn hệ thống chính trị, ổn định hoạt động của bộ máy sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách của phường đạt gần 7.000 tỷ đồng, bằng 171% dự toán. Giải ngân đầu tư công đạt 91,71% kế hoạch.

Lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Hà tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Phường cần tạo điều kiện để các đảng viên tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Trung thay mặt các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Đại diện các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Nguyễn Minh Trung, 75 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ 6, Đảng bộ phường Ngọc Hà, bày tỏ niềm xúc động khi nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng chí chia sẻ, khi trở về sinh hoạt tại địa phương, đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên và sống gương mẫu để con cháu noi theo.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Hùng Khánh

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dự lễ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Đồng chí cho biết Đảng bộ phường sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Thanh thành các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2026.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà khẳng định, phường sẽ tiếp tục chăm lo đời sống của đảng viên lão thành, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.