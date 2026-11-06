Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành thành phố, Đảng ủy phường Ba Đình…

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài Lênin.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới - một nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dâng hoa tưởng niệm Lênin.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là chiến thắng của nhân dân Nga, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay và là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân. V.I.Lênin - người con kiệt xuất của nước Nga, nhà tư tưởng cách mạng lỗi lạc - đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và nhân loại.

Tư tưởng của V.I.Lênin là ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng vô sản toàn thế giới, là nguồn cảm hứng bất diệt cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền sống, quyền làm người. Di sản của Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn sống mãi trong lòng những người yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng và vĩ đại trong suốt gần một thế kỷ qua và đang tiếp tục là “ngọn đuốc soi đường” cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài Lênin.

Trân trọng dâng hoa trước Tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài Lênin.

Cùng ngày, tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của thành phố Hà Nội và đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng đã tới dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin.

Tuổi trẻ Thủ đô dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài Lênin.