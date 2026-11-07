Lãnh đạo thành phố dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Hải Tiến. Ảnh: Lê Thọ

Tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã đến dự, chung vui với người dân.

Hải Tiến hiện có 850 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh, dịch vụ. Trong năm qua, người dân đã đóng góp hơn 10 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, 7 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; vận động gần 12 triệu đồng hỗ trợ một ngư dân gặp sự cố cháy tàu. Công tác khuyến học, an sinh xã hội được quan tâm với 150 suất quà dành cho học sinh. Người dân cũng chung sức chỉnh trang đường giao thông, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời mong muốn Hải Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư ấm no, an toàn, hạnh phúc, phấn đấu trở thành khu dân cư kiểu mẫu của thành phố.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân tặng quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lê Thọ

Với lợi thế nằm giữa đầm phá và biển, Hải Tiến cần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng kinh tế biển, đổi mới phương thức khai thác, nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đồng chí Lê Trí Thanh gợi ý, phường Thuận An phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu mô hình làng du lịch cộng đồng, khai thác nét đặc trưng của nghề biển, kết hợp chỉnh trang cảnh quan, xây dựng không gian bích họa, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần có phương án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng giao thông, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, nhất là khu vực mặt tiền tuyến đường ven biển; tạo điều kiện để các dự án du lịch, dịch vụ triển khai hiệu quả. Khu vực rừng dương liễu ở cửa biển Thuận An cần được giữ nguyên hiện trạng, nghiên cứu phát triển thành công viên xanh, bổ sung không gian vui chơi, giải trí cho cộng đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 20 suất quà cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng tặng hoa và quà chúc mừng người dân thôn Uất Mậu. Ảnh: Anh Phong

Sáng cùng ngày, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Uất Mậu, xã Quảng Điền. Đây là thôn văn hóa đầu tiên của xã được chọn tổ chức ngày hội điểm.

Tại ngày hội, cán bộ và người dân thôn Uất Mậu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và xây dựng đời sống tinh thần phong phú trong cộng đồng.

Ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Điền và người dân thôn Uất Mậu, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng mong muốn địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cụ thể hóa bằng những mô hình, chương trình thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các cụ cao niên trong thôn Uất Mậu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Anh Phong

Thôn Uất Mậu hiện có 416 hộ với 1.710 nhân khẩu. Năm 2027, người dân đặt mục tiêu giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, chung tay bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật Giao thông đường bộ và Luật Nghĩa vụ quân sự; phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Ngày hội góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chung tay xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.