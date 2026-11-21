Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước đang quản lý và nuôi dưỡng nhiều đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Thời gian qua, trung tâm thường xuyên phối hợp với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, điều trị bệnh và theo dõi sức khỏe cho các đối tượng. Cán bộ, nhân viên trung tâm luôn tích cực hỗ trợ các đối tượng tiếp cận chính sách an sinh xã hội và dịch vụ y tế thông qua: hỗ trợ chuyển tuyến điều trị, hướng dẫn thủ tục bảo hiểm y tế…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng thăm, động viên tinh thần người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước. Ảnh: CTV

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thăm, động viên tinh thần người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước. Ảnh: CTV

Nhân buổi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ và động viên khích lệ tinh thần người cao tuổi tại trung tâm luôn lạc quan, sống vui, sống khỏe mỗi ngày; đồng thời xem trung tâm như là ngôi nhà yêu thương để cùng động viên tinh thần và gắn bó, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt hằng ngày.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng tặng bánh cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước. Ảnh: CTV

Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tặng bánh, sữa cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước. Ảnh: CTV

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt của các em nhỏ; đồng thời động viên cán bộ, nhân viên của trung tâm tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng các em, qua đó tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho các em.

Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành chụp hình cùng trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước. Ảnh: CTV

Chuyến thăm và khảo sát này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với những đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, tạo động lực tinh thần giúp họ ổn định tâm lý, vượt qua mặc cảm và từng bước hòa nhập với môi trường sống mới để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.