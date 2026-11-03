Lãnh đạo thành phố Đồng Nai gặp gỡ đoàn đại biểu Phật giáo Đồng Nai tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Trần Thanh Hòa, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Thông tin với lãnh đạo thành phố, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai cho hay: Từ ngày 5 đến 7-11, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu động viên đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Văn Truyên

Đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự đại hội với 56 thành viên đại diện cho hơn 1 triệu chức sắc, chức việc, tín đồ toàn thành phố. Trong thời gian tham dự đại hội, đoàn sẽ đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia vào chương trình làm việc của đại hội, qua đó đóng góp vào sự thành công chung của đại hội.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai thông tin về đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Văn Truyên

Dịp này, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng hoa, quà chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự đại hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng mong muốn đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, dân chủ và trách nhiệm; tích cực tham gia các nội dung của đại hội, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Đồng Nai tham dự đại hội chụp hình lưu niệm. Ảnh: Văn Truyên

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, tăng, ni và đồng bào phật tử đã có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận những hoạt động thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, củng cố tinh thần đoàn kết, hòa hợp; vận động tăng, ni, phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; vận động tăng, ni, phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, giữa đồng bào các tôn giáo và cộng đồng xã hội...