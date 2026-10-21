Lãnh đạo thành phố Đồng Nai dâng hương, hoa tại các di tích lịch sử

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố dâng hương tại Di tích Đồi Bằng Lăng, phường Phước Long. Ảnh: Nguyệt Hà

Tham gia đoàn công tác có Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; PGS.TS Đinh Quang Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia; Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Quang Đạo,

nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dâng hương tri ân liệt sĩ tại Di tích Đồi Bằng Lăng. Ảnh: Nguyệt Hà

Cùng tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Trần Thị Minh Hoàng và Lê Hoàng Quân; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước trước đây và thành phố Đồng Nai hiện nay.

Đoàn đại biểu dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Phước Long chiến thắng. Ảnh: Nguyệt Hà

Tượng đài Phước Long chiến thắng ngày 6-1-1975 nhằm ghi nhớ chiến thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. Đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, là “đòn trinh sát chiến lược” để Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy có những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo quân giải phóng miền Nam và nhân dân, củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai tham quan Bảo tàng Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. Ảnh: Nguyệt Hà

Tượng đài Phú Riềng Đỏ, xã Thuận lợi - biểu tượng bất tử về chí khí kiên cường và tinh thần đấu tranh quật khởi của giai cấp công nhân. Vào đêm 28 rạng sáng ngày 29-10-1929, bên suối đá Làng 3, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của vùng Đông Nam Bộ và ngành cao su Việt Nam đã chính thức được thành lập.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch dâng hương tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Nguyệt Hà

Ngày nay, di tích lịch sử quốc gia này nằm tại địa bàn ấp Làng 3, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, từ cái “nôi cách mạng” lửa thép năm xưa, vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ, viết tiếp những trang sử mới trong thời kỳ đổi mới và hội nhập...

Đại biểu nghiêm trang tưởng niệm liệt sĩ tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong lễ dâng hương, hoa trên các tượng đài, di tích, đại biểu thành phố Đồng Nai, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân những người con anh hùng đã dâng hiến tuổi xuân cho nền độc lập của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử và tham quan Bảo tàng Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ Tuần lễ Phú Riềng Đỏ, diễn ra từ nay đến hết ngày 30-10-2026. Đoàn cũng tổ chức đến thăm, trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cách mạng tại xã Thuận lợi. Đây là hoạt động thiết thực trong tổng thể của hội thảo khoa học về Chiến thắng Phước Long và Phú Riềng Đỏ của thành phố Đồng Nai sẽ diễn ra vào ngày 22-10.