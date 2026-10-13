Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Dacinco (phường Hòa Cường). Ảnh: NGỌC HÀ

* Sáng 13/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, động viên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Dacinco (phường Hòa Cường), Công ty Điện lực Đà Nẵng (phường Hải Châu), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh (phường Thanh Khê), Công ty CP Tập đoàn FVG (phường An Hải).

Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Dacinco cho biết, hoạt động kinh doanh năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực; doanh thu dự kiến năm 2026 khoảng 14.000 tỷ đồng; nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty hiện có hơn 6.000 nhân viên. Tại Đà Nẵng, Dacinco ghi dấu trên hàng loạt công trình, dự án trọng điểm; hiện thi công Dự án nút giao quốc lộ 14B giao với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cải tạo Công viên 29/3...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao những đóng góp của Dacinco đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện công tác an sinh xã hội. Đồng thời, kỳ vọng công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng hành, gắn bó với thành phố triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 8 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến thăm Công ty Điện lực Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng thời, kỳ vọng đơn vị tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch của thành phố; tập trung nguồn vốn đầu tư các dự án lưới điện 110kV và trung hạ áp để đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp, dự án trọng điểm; tích cực triển khai các dự án xóa điểm thiếu điện ở thôn, bản, làng miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 8 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ vui mừng trước kết quả kinh doanh dự kiến năm 2026 của đơn vị, tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị dẫn đầu tại miền Trung trong ngành xăng dầu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 6 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Công ty CP Tập đoàn FVG. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại Công ty CP Tập đoàn FVG, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và mong muốn đơn vị tiếp tục phát triển chuỗi sản phẩm nối dài con đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Đông Giang; đẩy nhanh triển khai dự án du lịch góp phần thu hút lượng khách quốc tế đến với Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang trong thời gian tới. (NGỌC HÀ)

* Sáng 13/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố và Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 3 từ trái qua) chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận những đóng góp của các hội, hiệp hội trong kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, chủ động kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và cơ chế, chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 7 từ trái qua) chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố tích cực hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh doanh xanh, quảng bá thương hiệu “Made in Da Nang” và huy động gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Hội Doanh nhân trẻ thành phố tạo dấu ấn qua các hoạt động kết nối giao thương, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác; góp phần lan tỏa văn hóa kinh doanh, tinh thần phụng sự và trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan mong muốn các hội, hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tập hợp tiếng nói của doanh nghiệp; tăng cường liên kết, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Đồng thời, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp đến cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, góp phần xây dựng thành phố phát triển năng động, bền vững. (ĐẮC MẠNH)

* Sáng 13/10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng Công ty CP Đầu tư dầu khí G4S và Công ty TNHH KP Aerospace Vietnam.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH KP Aerospace Vietnam. Ảnh: VĨNH LỘC

Tại Công ty TNHH KP Aerospace Vietnam (Khu công nghệ cao Đà Nẵng, phường Liên Chiểu), Liên đoàn Lao động thành phố trao 10 suất quà trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động.

Đồng thời công bố các quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở công ty, chỉ định Ban Chấp hành gồm 7 thành viên, do ông Trần Hồng Quân làm Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 3 thành viên, do ông Ngô Văn Dũng làm Chủ nhiệm.

Thăm và chúc mừng Công ty CP Đầu tư dầu khí G4S (Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân), lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận những kết quả doanh nghiệp đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động.

Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà cho Công ty CP Đầu tư dầu khí G4S. Ảnh: VĨNH LỘC

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư dầu khí G4S, ra mắt Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, bà Nguyễn Thị Phương làm Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. (VĨNH LỘC)

* Chiều 13/10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng quà Công ty TNHH Việt Vương 2 tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông).

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương (thứ 3, từ phải sang) tặng quà cho đại diện Công ty Việt Vương 2 nhân ngày 13/10. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại buổi thăm, đoàn công tác trao đổi, tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo, tập thể người lao động doanh nghiệp; đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chính sách phúc lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công ty Việt Vương 2 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc và sản xuất thời trang xuất khẩu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Công ty Việt Vương 2 hoạt động tại Đà Nẵng từ năm 2006, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc và sản xuất thời trang xuất khẩu. Hiện, có 1.542 công nhân, lao động; trong đó có 1.066 lao động nữ. Công đoàn Công ty Việt Vương 2 có 219 đoàn viên, trong đó có đoàn viên 175 nữ. (QUỐC TUẤN)