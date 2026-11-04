Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư bang Queensland (Úc)

Quang cảnh buổi làm việc với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư bang Queensland, Úc. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu và đại diện các sở, ngành liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Gabrielle Troon, Giám đốc Thị trường quốc tế của TIQ, cùng các đại diện phụ trách giáo dục, công nghệ, nông nghiệp và xúc tiến đầu tư của bang Queensland.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sau khi xem phim giới thiệu hình ảnh, các dự án ưu tiên và định hướng phát triển của Đà Nẵng, bà Gabrielle Troon bày tỏ ấn tượng trước những chuyển biến của thành phố, nhận định hai bên có nhiều lĩnh vực bổ trợ nhau.

Trao đổi với TIQ, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung và cả nước. Thành phố mong muốn TIQ hỗ trợ ba hướng trọng tâm: xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Đà Nẵng đề nghị TIQ phát huy mạng lưới đối tác để kết nối doanh nghiệp Queensland trong các lĩnh vực hạ tầng logistics, dịch vụ cảng biển, chuỗi cung ứng hàng hải, công nghệ tài chính, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, công nghệ cao và các khu công viên phần mềm.

Thành phố kỳ vọng không chỉ thu hút vốn đầu tư mà còn tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các chuỗi giá trị quốc tế.

Ở chiều ngược lại, đại diện TIQ khẳng định Queensland sẵn sàng đón doanh nghiệp Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội thành lập, mở rộng hoạt động tại bang; đồng thời mong muốn nhiều doanh nghiệp Queensland khảo sát đầu tư tại Đà Nẵng.

Các thế mạnh được phía bạn nêu gồm năng lượng, khoáng sản chiến lược, sản xuất tiên tiến, nông nghiệp, công nghệ và y tế. Quá trình chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Brisbane 2032 cũng tạo thêm nhu cầu đầu tư hạ tầng và hợp tác quốc tế.

Trong lĩnh vực giáo dục, bà Sabrina, đại diện Study Queensland giới thiệu hệ thống giáo dục - đào tạo quốc tế của bang với khoảng 120.000 lượt ghi danh sinh viên từ 165 quốc gia, 360 cơ sở đào tạo và gần 3.000 lượt ghi danh của sinh viên Việt Nam.

Theo thông tin phía bạn cung cấp, hiện có 37 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học Queensland và Việt Nam; TIQ có nhân sự chuyên trách kết nối giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Study Queensland dự kiến tổ chức đoàn gồm 34 đại biểu từ 20 cơ sở giáo dục đến Việt Nam trong tháng 11, với lịch trình hiện tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Đà Nẵng bày tỏ mong muốn các hoạt động xúc tiến tiếp theo quan tâm kết nối trực tiếp với thành phố.

Trao đổi sâu hơn về nhu cầu đào tạo, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho biết thành phố đặc biệt quan tâm việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và giáo viên các môn học khác có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, phục vụ định hướng phát triển giáo dục song ngữ trong trường phổ thông.

Đồng thời, Đà Nẵng cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành mới nổi.

Thành phố Đà Nẵng đề xuất hợp tác trên các lĩnh vực tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Thành phố đề nghị nghiên cứu chương trình đào tạo ngay tại Đà Nẵng, kết hợp đưa sinh viên, cán bộ sang các cơ sở giáo dục Queensland học tập, bồi dưỡng; phát huy quan hệ hợp tác với Đại học Queensland từ năm 2010.

Một hướng quan trọng khác là kết nối nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của chính quyền, để nghiên cứu công nghệ sinh học, dược liệu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ biển và thích ứng biến đổi khí hậu; trong đó có những vấn đề liên quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, nông nghiệp

Về khoa học công nghệ, ông Sean Buchanan, đại diện phía Queensland giới thiệu năng lực nghiên cứu công nghệ lượng tử, bán dẫn hợp chất, AI ứng dụng, robot, thiết bị bay không người lái và hàng không vũ trụ.

Queensland có thế mạnh nghiên cứu và phát triển, song mong muốn kết nối đối tác quốc tế để mở rộng quy mô ứng dụng, sản xuất và thương mại hóa.

Ông cũng đề cập các cơ hội hợp tác với các trường đại học, trong đó có Griffith University, cùng thế mạnh sản xuất tiên tiến và công nghiệp hàng không vũ trụ của bang.

Đặc biệt, ông gợi mở mô hình liên kết chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược: khai thác tại Queensland, chế biến và sản xuất tại Việt Nam, sau đó cung ứng cho thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, các lĩnh vực AI, robot, thiết bị bay không người lái, hàng không và vũ trụ phù hợp với định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố.

Với hệ sinh thái gồm Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng, ban quản lý mong muốn TIQ kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Queensland đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và thương mại hóa công nghệ. Ban quản lý sẵn sàng làm đầu mối hỗ trợ các đối tác khảo sát và triển khai dự án.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ông Simon, đại diện TIQ phụ trách thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp cho biết, Queensland có thế mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu, công nghệ nông nghiệp và nghiên cứu thủy sản.

Ông nhấn mạnh khả năng hợp tác về công nghệ nuôi tôm, dinh dưỡng, quản lý dịch bệnh, phương pháp sản xuất bền vững và kết nối giữa cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp.

Phía Queensland quan tâm tìm hiểu các ưu tiên cụ thể của Đà Nẵng để phát triển hợp tác nghiên cứu, ứng dụng thương mại và trao đổi đoàn khảo sát.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn đề xuất ba hướng hợp tác: chuyển giao công nghệ nông nghiệp, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cây rừng trồng thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, giám sát tài nguyên nước, phòng chống thiên tai; phát triển kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản bền vững.

Thành phố mong muốn tiếp cận kinh nghiệm lựa chọn cây rừng phù hợp điều kiện sinh thái, giảm nguy cơ suy thoái đất, xói mòn và ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu. Đề nghị các chương trình hợp tác gắn với dự án cụ thể, có sự tham gia của cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên.

Đề xuất sớm ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao không khí trao đổi cởi mở, thân tình giữa những đối tác đã có nền tảng quan hệ từ trước; đồng thời mong muốn các cơ hội được nhận diện tại cuộc gặp sẽ tiến tới chương trình hành động thiết thực, có kết quả cụ thể.

Trên tinh thần đó, đề nghị phía Queensland xem xét việc xây dựng, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương, làm cơ sở triển khai các nội dung về đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối liên hệ với TIQ, chuẩn bị nội dung và các bước phối hợp tiếp theo; đồng thời mời đại diện Queensland đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng.

Thay mặt TIQ, Giám đốc Thị trường quốc tế của TIQ Gabrielle Troon cảm ơn đoàn công tác và đánh giá cuộc trao đổi mang tính xây dựng, giúp phía Queensland hiểu rõ hơn về diện mạo, tiềm năng và khát vọng phát triển của Đà Nẵng.

Bà cho biết đội ngũ TIQ tại Việt Nam do ông Shannon Le, Senior Commissioner phụ trách sẵn sàng tiếp tục làm việc với thành phố để thúc đẩy các cơ hội đã được xác định.

Trước đó cùng ngày, đoàn thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc với Đại học Queensland nhằm trao đổi các định hướng hợp tác về giáo dục song ngữ, phát triển nguồn nhân lực, AI, nghiên cứu ứng dụng và công nghiệp dược liệu.