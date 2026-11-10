Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với chính quyền thành phố Auckland (New Zealand)

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) và Phó Thị trưởng thành phố Auckland Desley Simpson tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Thị trưởng thành phố Auckland (đang đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng) Desley Simpson. Về phía Đà Nẵng, cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Vũ Quang Hùng, đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu chào mừng, bà Desley Simpson đánh giá cao hình ảnh Đà Nẵng là đô thị năng động, điểm đến du lịch hấp dẫn và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Nhấn mạnh hai thành phố có nhiều điểm tương đồng về vị trí ven biển và định hướng phát triển bền vững, bà bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Đà Nẵng trong việc duy trì môi trường sống tốt với chi phí hợp lý, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và giáo dục.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền Auckland và giới thiệu những cơ hội phát triển đột phá của Đà Nẵng sau sáp nhập.

Thành phố có diện tích khoảng 11.800km², dân số hơn 3 triệu người, sở hữu không gian kinh tế biển rộng lớn và 2 Di sản văn hóa thế giới (đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Với lợi thế Khu thương mại tự do và định hướng trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng xác định 4 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Auckland gồm: kinh tế và thu hút đầu tư; giáo dục, khoa học và công nghệ; du lịch và văn hóa; quản lý, phát triển đô thị.

Đây cũng là những lĩnh vực Auckland có thế mạnh, tạo nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác trên cơ sở lợi ích chung.

Giới thiệu về Auckland, đại diện phía bạn cho biết thành phố có khoảng 1,82 triệu dân, đóng góp khoảng 38% GDP của New Zealand. Nơi đây có thế mạnh vượt trội về công nghệ y tế, công nghệ sạch, hàng không vũ trụ và chế tạo vật liệu tiên tiến (composite sợi carbon).

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) và Phó Thị trưởng thành phố Auckland Desley Simpson chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Đáng chú ý, Phó Thị trưởng Desley Simpson chủ động gợi mở khả năng nghiên cứu kết nối hàng không giữa Auckland và Đà Nẵng. Thống nhất với đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kiến nghị hai bên sớm đánh giá quy mô thị trường để triển khai đường bay thẳng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề xuất kết nối công nghệ nông nghiệp, y tế phục vụ chế biến sâu sâm Ngọc Linh; khẳng định Đà Nẵng sẵn sàng bố trí không gian làm việc miễn phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của Auckland.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Vũ Quang Hùng đề nghị kết nối các doanh nghiệp Auckland trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ, UAV (phương tiện bay không người lái) và vật liệu tiên tiến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và phía thành phố Auckland chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm phát triển du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo), tổ chức sự kiện quốc tế (Lễ hội pháo hoa quốc tế, marathon, Ironman); chia sẻ giải pháp đánh giá tác động môi trường khi xây dựng cảng biển và bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện chính quyền Auckland bày tỏ mong muốn duy trì liên lạc thường xuyên, hỗ trợ kết nối các cơ quan, doanh nghiệp nhằm đưa những ý tưởng hợp tác sớm đi vào thực tiễn.