Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra dự án chợ đầu mối, Trung tâm logistics Hòa Phước

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, bên trái sang) kiểm tra thực tế dự án Chợ đầu mối Hòa Phước. Ảnh: NGỌC PHÚ

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, việc triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng quy hoạch, phát triển thương mại, dịch vụ và logistics của thành phố Đà Nẵng mới.

Do đó, quá trình nghiên cứu, triển khai cần được đặt trong tổng thể quy hoạch chung, có sự kết nối đồng bộ với các trung tâm logistics, khu thương mại tự do và hệ thống hạ tầng thương mại của thành phố.

Đối với phương án xác định giá đất thực hiện dự án, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ các quy định, nghiên cứu nhiều phương án trên tinh thần hài hòa lợi ích, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.

Việc tính toán không nên chỉ tập trung vào nguồn thu trước mắt mà cần xem xét tổng thể hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược và tiến độ đưa dự án vào hoạt động.

Khu đất (đối diện Bến xe Đức Long, hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) dự kiến xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý các cơ quan chuyên môn cần phân tích rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án, làm cơ sở để lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định.

Việc xác định giá đất phải tuân thủ quy định, đồng thời tính đến quy trình đấu giá, bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết và quyết tâm triển khai dự án.

Đối với công tác san nền cần đặc biệt chú trọng cao độ nền, bảo đảm an toàn trước nguy cơ ngập lụt, nhất là trong bối cảnh khu vực dự án có điều kiện địa hình thấp.

Việc tính toán cao độ phải căn cứ các mốc ngập lụt thực tế, bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa và người dân khi chợ đi vào vận hành; đồng thời tính toán kỹ kinh phí san nền để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai song song các phần việc, không để thủ tục chuyên môn làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Bên cạnh đó, cần xác định thứ tự ưu tiên triển khai các dự án, trung tâm logistics gắn với kế hoạch giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, bảo đảm tính đồng bộ, tránh tình trạng thiếu phối hợp, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến người dân.

Quá trình tham mưu phải đặt lợi ích chung và yêu cầu phát triển lâu dài của thành phố lên hàng đầu.