Tập đoàn BUK giới thiệu tình hình hoạt động đến lãnh đạo thành phố và THACO. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng lãnh đạo THACO đã tiếp đón, đưa đại diện Tập đoàn BUK tham quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thuộc THACO.

Sau chuyến tham quan, lãnh đạo thành phố và hai tập đoàn có buổi làm việc, trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư. Tại đây, hai tập đoàn giới thiệu quá trình phát triển, lĩnh vực hoạt động và thảo luận các khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 2, trái sang) cùng lãnh đạo THACO đưa đại diện Tập đoàn BUK tham quan nhà máy sản xuất. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Marcel Gillen, Giám đốc điều hành Tập đoàn BUK cho biết, BUK là doanh nghiệp quy mô vừa hàng đầu của Đức trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật cao cấp, là đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.

Nếu hợp tác với THACO, hai bên sẽ triển khai dự án đánh giá mức độ phù hợp về kỹ thuật và chất lượng trong giai đoạn 1, sau đó tiến tới ký kết các đơn đặt hàng với quy mô lớn hơn. BUK cũng tính đến phương án thiết lập cơ sở tại thành phố Đà Nẵng nếu nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng bảo đảm.

Ông Marcel Gillen, Giám đốc điều hành Tập đoàn BUK (bên phải) giới thiệu sản phẩm với đại diện THACO. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại diện THACO cho biết, thành lập năm 1997, đến nay tập đoàn đã hoàn thiện mô hình công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong ngành công nghiệp phụ trợ, THACO có năng lực sản xuất, cung ứng linh kiện nhựa phục vụ ngành ô tô, công nghiệp và dân dụng. THACO sẵn sàng trở thành đối tác lâu dài của BUK.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đánh giá hai tập đoàn có nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác lâu dài. Chính quyền thành phố cam kết hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy quá trình nghiên cứu, hợp tác và phát triển giữa hai tập đoàn trong ngành công nghiệp phụ trợ.