Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đôn đốc tiến độ xây dựng các cơ sở y tế

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo báo cáo, toàn thành phố triển khai xây dựng 90 trạm y tế (bao gồm 38 trạm xây mới và 52 trạm cải tạo). Đến nay đã có 50 trạm hoàn thành, 36 trạm hoàn thành nhưng chưa bàn giao và 4 trạm chưa hoàn thành gồm Thạnh Mỹ, La Dêê, Quế Long và Đại Chánh.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tập trung hoàn thành đúng tiến độ đối với tất cả công trình trạm y tế còn lại từ nay đến cuối năm.

Cụ thể, 36 trạm đã hoàn thành phải hoàn tất thủ tục bàn giao chậm nhất trước ngày 15/10/2026; đối với 4 trạm chưa hoàn thành, các đơn vị thi công dứt điểm và bàn giao trước ngày 30/11/2026.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục để bàn giao 2 Trung tâm Y tế Tiên Phước và Quế Sơn trước ngày 15/10/2026. Giao Sở Y tế và Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc sát sao tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các cơ sở y tế là yêu cầu cấp thiết, giúp lực lượng y tế cơ sở bảo đảm điều kiện khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong mùa mưa bão.