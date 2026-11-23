Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn và đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cùng các thành viên trong đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài; gửi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến toàn thể Hội Thánh và chúc đồng bào, chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài đón Đại lễ vui tươi, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tiếp tục phát huy bản sắc truyền thống, những giá trị văn hóa, văn minh tôn giáo; gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng.

Đồng thời, tiếp tục đồng thuận, đồng lòng, chung tay thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, an bình, văn minh, hiện đại.

Đạo Cao Đài, tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ, do một số công chức, tư sản, địa chủ, trí thức sáng lập và phát triển chủ yếu ở các tỉnh, thành phố Nam Bộ. Ngày 19/11/1926, những chức sắc đầu tiên của đạo Cao Đài đã tổ chức lễ khai đạo tại tỉnh Tây Ninh và chính thức ra mắt đạo Cao Đài.

Sau ngày khai đạo, những chức sắc lãnh đạo Giáo hội Cao Đài tiến hành xây dựng Tòa thánh Tây Ninh và cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống bộ máy tổ chức hành chính đạo từ Trung ương đến cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, phải sang) thăm hỏi, chúc mừng Ban Thường trực Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Ảnh: TRỌNG HUY

Đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc và người theo đạo đồng hành với dân tộc.

Hằng năm, đạo Cao Đài có 2 ngày lễ lớn là Lễ Vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào rằm tháng 8 Âm lịch, nhằm cầu cho mưa thuận - gió hòa, quốc thái - dân an, mọi người, mọi nhà đều được ấm no, hạnh phúc.

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài được thành lập vào ngày 1/6 năm Bính Thân (1956). Đây cũng là ngày khánh thành Trung Hưng Bửu Tòa, giáo sở Trung ương của Hội Thánh đặt tại Đà Nẵng.