Lãnh đạo thành phố chung vui ngày hội Đại đoàn kết

Sáng 14-11, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Trung Sơn, xã Quế Sơn Trung. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực của nhân dân thôn Trung Sơn, đặc biệt là phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và địa phương còn trao tặng 16 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Quế Sơn Trung trao danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc họ văn hóa cho các tập thể, gia đình tiêu biểu.

Nhiều phần quà được dành tặng trong ngày Đại đoàn kết.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố Tân An (phường Điện Bàn). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương.

Tổ dân phố Tân An hiện có 464 hộ với hơn 1.800 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào hoạt động thương mại, dịch vụ, lao động tại các doanh nghiệp và một số ngành nghề khác, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chia sẻ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân An đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đánh giá cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; công tác khuyến học, khuyến tài; chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Trao tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khen thưởng 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; thành phố và địa phương tặng 65 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.