Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Đào Quang Khải (ngoài bên phải) tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh cho chính quyền và nhân dân thôn Tân Sỏi

Thôn Tân Sỏi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn Chiềng, Phú Bản, Sỏi và Tân Mải, hiện có 596 hộ với 2.285 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, thôn có 578/596 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải (thứ 4 bên trái) tặng hoa, quà cho thôn Tân Sỏi

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Đào Quang Khải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân Sỏi đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân là nền tảng quan trọng để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải phát biểu tại Ngày hội

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự. Đồng thời quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Đào Quang Khải cùng các đại biểu đã tặng hoa, ảnh Bác Hồ, Bác Tôn và quà của Thành ủy, HĐND, UBND Ủy Ban MTTQ thành phố cho thôn Tân Sỏi; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Tân Sỏi. Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các hộ vươn lên ổn định cuộc sống.

Cũng tại Ngày hội, Đoàn đại biểu thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Thế.