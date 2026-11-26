Cùng dự có đồng chí Đào Duy Trọng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố; các sở, ban, ngành, địa phương và chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu.

Đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh: Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi các giá trị văn hóa Kinh Bắc được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy đó, các tôn giáo, trong đó Phật giáo và Công giáo, cùng với đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo luôn là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy mỗi tôn giáo có truyền thống, phương thức sinh hoạt và những giá trị đặc trưng riêng nhưng đều gặp gỡ ở giá trị cốt lõi là hướng thiện, đề cao lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng chí Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị đối thoại với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo.

Thành phố ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thời gian qua. Qua đó góp phần quan trọng củng cố sự gắn kết giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo tôn giáo, chung sức xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Đồng chí Đào Duy Trọng thông tin về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố.

Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với chức sắc, chức việc, nhà tu hành sau khi sáp nhập tỉnh và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia đông đủ của đại diện hai tôn giáo lớn trên địa bàn là Phật giáo và Công giáo. Điều này thể hiện mong muốn của chính quyền thành phố luôn gần gũi, lắng nghe và đồng hành cùng các tôn giáo; từ đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, sự gắn bó và đồng lòng giữa các tôn giáo với chính quyền.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Duy Trọng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố chia sẻ về những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo thành phố và các ban, ngành nắm bắt các ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Phần đối thoại sôi nổi với 14 ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; quản lý tiền công đức, tài trợ; quy hoạch, xây dựng công trình tôn giáo; nhu cầu sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai quy hoạch đô thị và các dự án hạ tầng.

Trong đó, vấn đề đất đai tại các cơ sở tôn giáo được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là việc rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, xác định ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đại biểu cũng đề cập đến nhu cầu bố trí quỹ đất, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình tôn giáo phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh phát biểu.

Đối với những dự án có thu hồi đất, nhiều ý kiến về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc bảo đảm hạ tầng thiết yếu, điều kiện sinh hoạt và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng dân cư tại các khu tái định cư. Cùng đó, một số ý kiến về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý tiền công đức, tài trợ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trên cơ sở các kiến nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo cùng chính quyền các xã, phường liên quan trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực, thẩm quyền phụ trách.

Ông Nguyễn Văn Điều, đại diện Ban Hành giáo Giáo xứ Bắc Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp và giao các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết theo đúng quy định. Đối với lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND các xã, phường rà soát toàn bộ các cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân loại rõ các trường hợp đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện hoặc còn vướng mắc để có phương án giải quyết phù hợp.

Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án, nhất là Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án phát triển đô thị, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm từng kiến nghị, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời nghiên cứu, đưa nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của người dân vào quy hoạch khu dân cư, khu tái định cư ngay từ giai đoạn lập quy hoạch.

Về công tác bảo tồn di tích và quản lý tiền công đức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, phân loại hiện trạng các di tích để ưu tiên tu bổ những công trình xuống cấp; hướng dẫn việc huy động nguồn lực xã hội hóa theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm giữ gìn giá trị gốc của di tích. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp quản lý tiền công đức chưa đúng quy định, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể nhằm tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, cơ sở tôn giáo và Nhân dân.

Nhấn mạnh việc duy trì đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phan Thế Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề khi cần thiết để giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trên tinh thần cầu thị, thượng tôn pháp luật.

Đồng chí mong muốn chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc; thực hiện tốt các quy định của pháp luật; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng; chủ động trao đổi với cơ quan chức năng khi có vấn đề phát sinh, cùng xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh và đúng quy định của Nhà nước.