Lãnh đạo Techcombank: Thông tư 50 sẽ tái định hình cục diện cạnh tranh trên thị trường ngân hàng

Hai điểm nhấn lớn của Thông tư 50

Chia sẻ tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 dành cho các nhà phân tức và nhà đầu tư cá nhân ngày 21 và 22/10, lãnh đạo của Techcombank đã chia sẻ nhận định về tác động của Thông tư 50 tới hệ thống ngân hàng nói chung và Techcombank nói riêng.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp – Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank, cho rằng Thông tư 50 đánh dấu một bước tiến rất bài bản khi chuyển dịch việc quản trị rủi ro thanh khoản từ tính chất cơ học sang một chuẩn mực bài bản hơn theo chuẩn Basel III, với mục tiêu củng cố khả năng chống chịu về mặt thanh khoản cũng như nguồn vốn của toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Trong đó, Thông tư 50 có hai điểm nhấn lớn. Thứ nhất là, việc nâng trần tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay trên tổng huy động) từ mức 85% lên 95%. Theo bà Thuỷ, việc nới lỏng hạn mức này không nên nhìn nhận đơn thuần là sự nới lỏng về tăng trưởng tín dụng, mà còn là sự điều chỉnh rất phù hợp với bản chất hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như bản chất về quản trị rủi ro.

Bởi trong Thông tư 50, phạm vi các khoản cấp tín dụng được tính vào tỷ lệ đã được mở rộng hơn, đồng thời cũng hạn chế mức ghi nhận nguồn vốn huy động liên ngân hàng vào mẫu số của tỷ lệ này, bà Thuỷ phân tích.

Điểm mới thứ hai là việc Thông tư 50 đưa ra việc áp dụng hai tỷ lệ mới, đó là tỷ lệ LCR (tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản) và tỷ lệ NSFR (tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng).

Hai tỷ lệ này sẽ yêu cầu các ngân hàng cần tăng cường bổ sung thêm các tài sản có tính thanh khoản cao và chất lượng, mở rộng mức độ ổn định của nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân và khách hàng SME; đồng thời quản trị tốt hơn khoảng chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có.

"Nếu ngân hàng đáp ứng được hai tỷ lệ LCR và NSFR trên mức 100%, họ có thể được miễn giảm việc tuân thủ cứng tỷ lệ LDR 95%. Điều này sẽ gỡ bỏ một số hạn chế và giúp ngân hàng có thể tăng tốc quy mô tốt hơn", bà Thuỷ chỉ ra.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp – Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: HA).

Theo bà Thuỷ, lộ trình áp dụng của Thông tư 50 sẽ giúp các ngân hàng có đủ thời gian để tối ưu dần cơ cấu nguồn vốn cũng như phân bổ tài sản. Thông tư này sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, công bằng nhưng cũng sẽ tạo nên sự phân hóa mạnh mẽ trong hệ thống ngân hàng.

"Những ngân hàng có nguồn vốn bền vững, khả năng huy động tốt, quản trị tài sản nợ và tài sản có hiệu quả và ít phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn liên ngân hàng chắc chắn sẽ nắm giữ lợi thế lớn trong việc mở rộng quy mô cũng như định giá tài sản", bà Thuỷ nhận định.

Với Techcombank, bà cho biết ngân hàng đang chuẩn bị rất tích cực và kỳ vọng đến năm 2028 sẽ nhận được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước cho việc áp dụng các tỷ lệ này.

Thông tư 50 tạo cơ hội để Techcombank phát huy lợi thế

Trong buổi chia sẻ với nhà phân tích trước đó, ông Alex Macaire, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO), cho hay Thông tư 50 là cơ hội để Techcombank phát huy lợi thế.

Theo ông, để một ngân hàng có thể áp dụng được khung IRB - xếp hạng nội bộ nhằm tính toán RWA (Tài sản có rủi ro trọng số) để xác định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) - họ bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực khắt khe về LCR và NSFR.

Với Techcombank, khi triển khai thành công khung IRB, ngân hàng ước tính có thể cải thiện khoảng 300 điểm cơ bản cho hệ số an toàn vốn (CAR). Trên thực tế, Techcombank đã chủ động áp dụng các yêu cầu này ngay từ bây giờ chứ không cần phải đợi đến năm 2028 trong khi các ngân hàng khác có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để thích ứng với Thông tư 50.

Ông Alex Macaire, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) Techcombank. (Ảnh chụp màn hình).

"Techcombank chắc chắn sẽ áp dụng Thông tư 50 khi có hiệu lực từ năm 2028, đồng thời sẽ từng bước chuyển dịch sang khung IRB để tính toán các chỉ số và đảm bảo tuân thủ đầy đủ chuẩn Basel III", ông Alex Macaire cho biết.

Theo ông, trong ngắn hạn, tác động sẽ chưa quá rõ rệt, nhưng về dài hạn, Thông tư 50 chắc chắn sẽ tái định hình cục diện cạnh tranh trên thị trường. Những ngân hàng có năng lực huy động vốn mạnh cùng khả năng quản trị các yêu cầu kỹ thuật phức tạp của Basel III, sẽ là những đơn vị nắm giữ lợi thế vượt trội, vị Phó Tổng Giám đốc Techcombank nhấn mạnh.

Tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank. (Nguồn: Techcombank).

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của Techcombank đạt 10.400 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay, đưa lợi nhuận 9 tháng lên 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận trước thuế lên 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý III, lãi trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE, 12 tháng gần nhất) tăng lên 16,3% từ mức 14,4% cùng kỳ; ROA đạt 2,5%.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng tăng 16,9% lên 32.000 tỷ đồng; riêng quý III tăng 17,9% lên 11.700 tỷ đồng. Biên lãi thuần (NIM) theo quý tiếp đà phục hồi, tăng lên 3,5% từ mức 3,4% trong quý II/2026. Việc điều chỉnh lãi suất và tối ưu hóa danh mục tín dụng theo hướng gia tăng tài sản có lợi suất cao hơn đã bù đắp áp lực chi phí huy động.