Lãnh đạo Tập đoàn Novatek (Nga): 'Thế giới rất rộng lớn, chúng tôi có thể cung cấp khí đốt đến bất cứ đâu'

Các doanh nghiệp châu Âu có hợp đồng dài hạn với Nga và tham gia hoạt động vận chuyển LNG vẫn có thể tiếp tục hợp tác để cung cấp khí đốt sang những thị trường khác. (Nguồn: CNBC)

Theo lãnh đạo Novatek, nếu lệnh cấm nhập khẩu LNG Nga của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hướng các lô hàng sang những thị trường khác.

Ông khẳng định: “Thế giới rất rộng lớn, chúng tôi có thể cung cấp khí đốt đến bất cứ đâu”.

Dù vậy, Tổng giám đốc Novatek cho rằng, châu Âu vẫn còn cơ hội xem xét lại quyết định. Brussels đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hoạt động sản xuất công nghiệp và an ninh năng lượng của khu vực.

“Vẫn còn 71 ngày để đưa ra bất kỳ quyết định nào”, lãnh đạo Novatek nói.

Ông Mikhelson cũng cho biết, các doanh nghiệp châu Âu có hợp đồng dài hạn với Nga và tham gia hoạt động vận chuyển LNG vẫn có thể tiếp tục hợp tác để cung cấp khí đốt sang những thị trường khác.

Bình luận về thông tin Mỹ đề xuất châu Âu nối lại việc mua dầu khí Nga, lãnh đạo Novatek nhấn mạnh, động thái này cho thấy Washington cũng quan tâm đến nguy cơ suy giảm sản xuất công nghiệp và mất việc làm tại châu Âu.

Theo ông, ngành công nghiệp châu Âu đang đối mặt với nhiều khó khăn và tình trạng mất việc làm đáng kể. Vì vậy, ông hy vọng EU sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại để cân nhắc lại lệnh cấm.

Dữ liệu của công ty phân tích dữ liệu hàng hóa và vận tải biển Kpler cho thấy, 9 tháng đầu năm 2026, EU nhập khẩu 12,18 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị lượng LNG này ước tính khoảng 7,88 tỷ Euro.

(theo TASS)