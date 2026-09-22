Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở; ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, cùng các thành viên đoàn công tác.

Về phía HAA có ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội; ông Phạm Ngọc Cường, Phó Chủ tịch Thường trực; cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Nhựt, Bùi Minh Quân, Hoàng Thanh Loan và Bùi Phước Mão.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM làm việc với Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM

Tại buổi làm việc, HAA báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Hiệp hội và trao đổi một số vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo đang quan tâm.

Đại diện HAA kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quảng cáo, đặc biệt đối với quảng cáo ngoài trời. Hiệp hội cho rằng việc tăng cường trao đổi giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ góp phần tạo điều kiện để các đơn vị hoạt động ổn định, đúng quy định.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trao đổi một số định hướng liên quan đến xã hội hóa, trong đó có việc phát huy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.

Buổi làm việc là dịp để hai bên trao đổi trực tiếp về những vấn đề của ngành.

Lãnh đạo Sở đồng thời đề nghị các hội viên HAA chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, góp phần xây dựng môi trường quảng cáo chuyên nghiệp, văn minh và đúng quy định.

Buổi làm việc cũng là dịp để cơ quan quản lý và đại diện doanh nghiệp quảng cáo trao đổi trực tiếp về những vấn đề của ngành, qua đó tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai các hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM.