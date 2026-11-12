Lãnh đạo Sở Nội vụ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tà Xùa

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Thảo Nguyên, xã Tà Xùa.

Lãnh đạo Sở Nội vụ dự đại ngày hội.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Bản Thảo Nguyên cách trung tâm xã Tà Xùa hơn 12 km, có 144 hộ, 841 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Dù điều kiện đi lại và đời sống còn nhiều khó khăn, song nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Các gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm duy trì, toàn bản có 98 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tuy nhiên, hiện gần một nửa số hộ trong bản vẫn thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lương Thị Như Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân bản Thảo Nguyên đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Quan tâm việc học tập của con em, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Xùa tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bản về giao thông, nước sinh hoạt và hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Thảo Nguyên.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Thị Như Hoa đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Thảo Nguyên.

Người dân tham gia ngày hội.

Người dân tham gia ném tu lu tại ngày hội.

Người dân nô nức tham gia ném pao tại ngày hội.