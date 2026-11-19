Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế tặng quà cho cô và trò điểm lẻ Liên Hiệp, Trường Mầm non Hóa Quỳ.

Cô bé trong câu chuyện là Lê Ngọc Linh Đan, 3 tuổi, mồ côi mẹ từ khi mới hơn 1 tháng tuổi. Bố đi làm xa, bà nội già yếu, nhà lại cách trường hơn 2km, nên từ năm học 2025-2026 đến nay, Linh Đan được 3 giáo viên điểm lẻ Liên Hiệp thay nhau đưa đón đến lớp.

Clip các cô giáo đến nhà chở bé Linh Đan đi học vào mỗi buổi sáng được chính anh Lê Văn Thắng, bố của bé chia sẻ lên mạng xã hội nhằm tri ân tấm lòng của các cô dành cho con mình. Câu chuyện cảm động này nhanh chóng được cộng đồng mạng hưởng ứng và chia sẻ rộng rãi, được nhiều cơ quan báo chí đưa tin, tạo nên dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.

Bé Linh Đan luôn được nhà trường và các cô giáo yêu thương, tận tình chăm sóc.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thăm hỏi hoàn cảnh gia đình bé Linh Đan, biểu dương hành động của các giáo viên nhà trường. Dù giản dị, nhưng nghĩa cử của các cô đã góp phần bồi đắp, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người giáo viên Nhân dân trong sự nghiệp trồng người.

Nhân dịp 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng những món quà ý nghĩa, động viên cô và trò Trường Mầm non Hóa Quỳ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học.