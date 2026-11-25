Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Đảng ủy, UBND phường Chũ tham gia phiên livestream.

Chương trình do Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh phối hợp với TikTok Shop, Viettel Post và UBND phường Chũ tổ chức, thu hút đông đảo người tiêu dùng theo dõi và tương tác trực tuyến. Dự chương trình còn có sự tham gia đông đảo đội ngũ TikToker trong cả nước và đại diện một số hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng ê kíp livestream tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của vùng trồng, quy trình sản xuất, chất lượng và giá trị đặc trưng của các sản phẩm trái cây của Bắc Ninh, trong đó có các loại trái cây chủ lực đang bước vào vụ thu hoạch, như cam, bưởi, táo, ổi; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh; kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động nổi bật của Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026, tạo sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của Nhân dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp trước thềm Lễ hội.

Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã đến người tiêu dùng.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Thế Thi giải đáp một số câu hỏi liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm trái cây cam, bưởi, táo, ổi; việc quảng bá, xúc tiến tiêu thụ trái cây của thành phố; thông tin về sản lượng, thời gian thu hoạch.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Thi, Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 7/12 tại Quảng trường Trung tâm phường Chũ do Sở Công Thương phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức. Lễ hội có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài thành phố; đặc biệt có 18 xã, phường tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trái cây và nông sản đặc trưng của địa phương.

Không gian lễ hội được bố trí thành 3 khu vực trưng bày, giới thiệu trái cây, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề; các khu giới thiệu thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản và các giải pháp thương mại điện tử. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức sẽ bố trí một vườn cây ăn quả rộng khoảng 1.000 m² ngay tại trung tâm không gian tổ chức lễ hội để tạo điều kiện cho du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Khách mời người Ấn Độ tham gia livestream quảng bá nông sản và nông sản chế biến của Bắc Ninh đến người tiêu dùng khắp nơi.

Qua phiên livestream, có hơn 1,8 triệu lượt tiếp cận; trên 4.560 đơn hàng các loại; tiêu thụ khoảng 10,2 tấn ổi và trên 25,9 tấn cam, bưởi các loại và 196 lít mật ong. Có rất nhiều khách hàng tham gia theo dõi, bình luận, chia sẻ, bày tỏ sự quan tâm, yêu thích và đánh giá cao chất lượng trái cây Bắc Ninh.

Được biết, năm 2026, Bắc Ninh có khoảng 11.650 ha cam, bưởi, táo, ổi, sản lượng ước đạt hơn 118.500 tấn, tăng 18,7% so với năm trước. Trong đó, bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn.

Khách tham quan vườn cam đẹp tại thôn Tân Quang, xã Lục Ngạn.

Thời gian thu hoạch của phần lớn nhóm trái cây từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027. Trong đó, bưởi thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau; cam thu hoạch chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 12; một số giống như cam V2 có thời gian thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau. Đối với cây táo, thời gian thu hoạch chủ yếu từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau; cây ổi thì thu hoạch quanh năm.

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng, tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng đầu ra ổn định. Vì thế, việc tổ chức những hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, trong đó có những phiên livestream do lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham gia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

Tin, ảnh: Thành Nam - Thế Đại