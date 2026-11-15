Lãnh đạo Saigontel (SGT) đăng ký thoái toàn bộ cổ phiếu SGT

Lãnh đạo Saigontel đăng ký thoái toàn bộ cổ phiếu SGT

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng giám đốc Tài chính kiêm Quyền Kế toán trưởng của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã ck: SGT) vừa đăng ký bán toàn bộ 82.218 cổ phiếu SGT. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hoàng Anh sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,056% về 0% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 22/12.

Lợi nhuận 9 tháng mới đạt 18,3% kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2026, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 310,74 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong quý III cũng cải thiện nhẹ, từ 37,7% cùng kỳ lên 37,9%.

Áp lực chi phí vẫn hiện hữu khi chi phí tài chính tăng 15,9% lên 54,34 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17,1% lên 38,46 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 145,6%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh doanh của Saigontel kém tích cực hơn khi doanh thu đạt 700,17 tỷ đồng, giảm 45,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,97 tỷ đồng, giảm tới 88,8%.

Năm 2026, Saigontel đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp đồng thời dự kiến huy động 2.000 - 3.000 tỷ đồng từ các đối tác chiến lược, ngân hàng và các định chế tài chính.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Saigontel đạt 91,28 tỷ đồng, tương đương 18,3% mục tiêu cả năm. Không chỉ kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền của Saigontel cũng chịu áp lực đáng kể trong 9 tháng đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp ghi nhận mức âm 289,2 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số dương 69,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Để bù đắp lượng tiền thâm hụt khổng lồ này, công ty buộc phải đẩy mạnh dòng tiền tài chính lên mức dương 101,7 tỷ đồng, chủ yếu thông qua việc gia tăng các khoản vay nợ.