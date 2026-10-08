Lãnh đạo Quân chủng Hải quân kiểm tra tại Học viện Hải quân

Ngày 8-10, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026 đối với Học viện Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng phát biểu kết luận kiểm tra.

Năm 2026, học viện đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiểu biểu”. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, lan tỏa có chiều sâu; công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện nền nếp, kiểm tra, giám sát tiến hành đúng kế hoạch; tổ chức thực hiện có chất lượng các mặt công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách.

Đoàn kiểm tra công tác bảo quản kỹ thuật tại các tàu.

Bên cạnh đó, học viện thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế được ban hành; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện được thực hiện có nền nếp; việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả học viện đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp của học viện tăng cường các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ cho các đối tượng; nâng cao vai trò quản lý toàn diện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tập trung quản lý tốt tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân; bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý...