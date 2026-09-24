Lãnh đạo PVCFC động viên đội ngũ trực tiếp thực hiện bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

Sự động viên của lãnh đạo PVCFC thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các lực lượng đang bám sát hiện trường, triển khai khối lượng công việc lớn trong điều kiện thi công nhiều thách thức.

Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) 2026 là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống thiết bị. Với quy mô 3.226 hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp, công tác BDTT huy động khoảng 2.062 nhân sự từ PVCFC, các đơn vị trong ngành, chuyên gia và nhà thầu.

Trong đó, nhiều hạng mục có yêu cầu kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt như: thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502 bằng cần cẩu 800 tấn; đại tu thiết bị động - tĩnh; nâng cấp hệ thống trao đổi nhiệt, Cooling Tower; sửa chữa đường ống với khối lượng hàn cắt lớn; thực hiện các hạng mục về điện, điều khiển và van công nghệ. Mỗi công việc đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tuân thủ tuyệt đối quy trình và tập trung cao độ của đội ngũ trực tiếp thực hiện bảo dưỡng.

Ban lãnh đạo PVCFC trực tiếp thăm hỏi và tặng quà đội ngũ trực tiếp thực hiện bảo dưỡng nhà máy.

Thời tiết mưa lớn những ngày qua khiến công tác tổ chức thi công, di chuyển, kiểm soát điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn tại hiện trường gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, phần thưởng nóng không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để đội ngũ trực tiếp thực hiện bảo dưỡng vững vàng vượt qua thử thách, duy trì nhịp độ công việc và quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT PVCFC Văn Tiến Thanh và Tổng Giám đốc PVCFC Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai công tác bảo dưỡng; đồng thời động viên, thưởng nóng đội ngũ trực tiếp triển khai công việc.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, PVCFC đã triển khai đồng bộ các nội dung về kỹ thuật, nhân sự, vật tư, an ninh - an toàn - môi trường và công tác phối hợp thực hiện. Đến nay, tiến độ chuẩn bị tổng thể đạt 99,5%.

Các lớp đào tạo, phổ biến nội quy, yêu cầu về an toàn, an ninh, trật tự và quy định pháp luật được tổ chức trước khi người lao động tham gia công việc. Người lao động chỉ đủ điều kiện làm việc sau khi hoàn thành đào tạo và kiểm tra kiến thức theo quy định.

Đội ngũ CBCNV Nhà máy, các đơn vị, nhà thầu và lực lượng hỗ trợ đồng lòng, quyết tâm hoàn thành đợt BDTT 2026.

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo PVCFC là nguồn khích lệ để đội ngũ trực tiếp thực hiện bảo dưỡng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ an toàn, chất lượng và tiến độ, góp phần đưa Nhà máy sớm trở lại vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung sản phẩm Phân bón Cà Mau cho thị trường.

Trong đợt BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau, lãnh đạo Công đoàn PVCFC cũng đến thăm, động viên và tặng quà đội ngũ trực tiếp tham gia bảo dưỡng, mang đến nguồn động viên thiết thực đối với những người đang ngày đêm góp sức cho nhiệm vụ chung.

Lãnh đạo Công đoàn PVCFC cùng đại diện các đơn vị thăm hỏi, động viên người lao động tại công trường BDTT.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Công đoàn PVCFC Trần Chí Nguyện đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi CBCNV và người lao động các đơn vị nhà thầu đang làm việc tại công trường. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm về công việc, sức khỏe và điều kiện làm việc tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trong một chiến dịch có cường độ cao và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng và tiến độ.

Công đoàn PVCFC đồng hành cùng người lao động trong quá trình triển khai BDTT.

Đợt BDTT 2026 có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công được kiểm soát chặt chẽ, gồm hơn 3.200 hạng mục kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao. Trong đó, “An ninh - An toàn - Môi trường” tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Trước áp lực về tiến độ và yêu cầu khắt khe trong từng công việc, lực lượng kỹ sư, công nhân cùng đội ngũ nhà thầu vẫn bám sát công trường, chủ động trong từng khâu triển khai, nỗ lực hoàn thành các hạng mục đúng yêu cầu và vượt tiến độ đề ra. Mỗi phần việc hoàn thành an toàn, mỗi hạng mục được triển khai đúng kế hoạch đều góp phần đưa Nhà máy sớm trở lại vận hành ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch Công đoàn PVCFC trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động trong những ngày cao điểm BDTT.

Một kỳ bảo dưỡng thành công không chỉ được tạo nên từ những kế hoạch, thiết bị hay giải pháp kỹ thuật, mà còn từ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp làm việc trên công trường. Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một mục tiêu: hoàn thành BDTT 2026 với yêu cầu cao nhất về an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.