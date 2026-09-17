Lãnh đạo phường Từ Liêm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục ngập úng

Chủ tịch UBND phường Từ Liêm kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục ngập úng, bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: PV

Trực tiếp kiểm tra tại khu vực điểm ngập trước cổng Trường THPT Mỹ Đình; khu vực đường làng Phú Đô; khu vực Trạm bơm tiêu nước ra sông Nhuệ…, Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình nắm tình hình ngập úng, việc đi lại, sinh hoạt của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Qua kiểm tra cho thấy, tại một số vị trí trũng thấp, lượng nước mưa lớn gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các bộ phận chuyên môn, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thời gian và mức độ ngập úng.

Lực lượng chức năng ứng trực, khắc phục điểm ngập úng trên địa bàn phường. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường chỉ đạo huy động, vận hành máy bơm để khẩn trương hút, tiêu thoát nước tại các khu vực bị ngập; đồng thời thường xuyên theo dõi mực nước, chủ động xử lý các điểm ngập sâu, không để nước dồn ứ kéo dài, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Cùng với đó, các bộ phận chuyên môn phối hợp với các khu phố rà soát hệ thống thoát nước, kiểm tra các vị trí có nguy cơ tắc nghẽn, dọn các rác thải và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy để kịp thời khơi thông, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Các khu phố được yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo những điểm phát sinh ngập úng để phường có phương án xử lý.

Đối với những khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, lãnh đạo phường yêu cầu lực lượng chức năng bố trí biển cảnh báo, rào chắn, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn; đồng thời chủ động phương án ứng phó nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Việc lãnh đạo phường trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện và máy bơm tiêu thoát nước thể hiện sự chủ động trong ứng phó với tình trạng ngập úng, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trong thời gian tới, UBND phường Từ Liêm sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, khu phố và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, chủ động phương án tiêu thoát nước và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.