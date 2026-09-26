Lãnh đạo phường Thục Phán kiểm tra tiến độ Dự án khu tái định cư 2

Dự án khu tái định cư 2, phục vụ bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa. Các hạng mục san nền, hệ thống thoát nước, công trình kỹ thuật và tập kết vật liệu đang được đơn vị thi công tập trung triển khai. Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Lãnh đạo phường Thục Phán kiểm tra công trình Điểm Trường Mầm non Sông Hiến.

Tại công trình Điểm Trường Mầm non Sông Hiến, các hạng mục đã hoàn thiện, đang nghiên cứu bổ sung một số công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của nhà trường. Công trình có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng do Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam tài trợ với tổng diện tích xây dựng 3.600 m². Công trình gồm các hạng mục: phòng học, nhà hiệu bộ, nhà bếp và các công trình phụ trợ.

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang yêu cầu đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Trong quá trình thi công, cần thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Đồng thời, nghiên cứu bố trí trồng bổ sung cây xanh, góp phần tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian sống tại khu tái định cư.

Đoàn công tác đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp rà soát các hạng mục, bảo đảm công trình được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng, phục vụ tốt hoạt động dạy và học, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, giáo viên và trẻ mầm non tại điểm trường.