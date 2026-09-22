Thực hiện Công điện số 01 ngày 22-9 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong các ngày tới, chiều 22-9, lãnh đạo phường Tây Nha Trang cùng các cơ quan, đơn vị của phường đã đi kiểm tra các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở và ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn. Ảnh: Địa phương cung cấp

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hiện trạng tại khu vực Tổ 15 Ngọc Sơn (kiểm tra khối đá trên núi có nguy cơ sạt lở); khu vực Tổ dân phố Hòn Nghê 2 (có nguy cơ sạt lở do mưa lớn); khu vực Vũng Đình - Hòn Nghê; khu vực cầu Vĩnh Phương.

Khu vực cầu Vĩnh Phương chiều 22-9. Ảnh: Địa phương cung cấp.

Qua kiểm tra, lãnh đạo phường Tây Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trên địa bàn phường khẩn trương rà soát phương án ứng phó; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.