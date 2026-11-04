Lãnh đạo phường Pleiku lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cơ sở

Tham dự diễn đàn có khoảng 80 người dân thuộc tổ dân phố 15 và 16. Tại đây, người dân đã nêu 12 ý kiến, kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các vấn đề dân sinh.

Quang cảnh diễn đàn với chủ đề “Lắng nghe nhân dân nói – cùng nhân dân giải quyết những vấn đề từ cơ sở”. Ảnh: Bá Bính

Đáng chú ý, người dân tổ dân phố 15 đề nghị UBND phường rà soát, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại khu vực cầu sắt - nơi quy hoạch kéo dài hơn 20 năm nhưng chưa triển khai, ảnh hưởng đến việc ổn định nhà ở của các hộ dân. Đồng thời, kiến nghị khơi thông hệ thống thoát nước tại khu vực công viên Trà Đa cũ và sửa chữa tuyến đường Trần Văn Bình - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt đã xuống cấp.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, người dân tổ dân phố 16 kiến nghị bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán; đồng thời đề xuất chỉnh trang các công trình sau sáp nhập, hướng dẫn việc đóng góp làm đường và tháo gỡ vướng mắc trong kê khai thuế đất phi nông nghiệp, thực hiện chính sách đối với người có công.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, tiếp nhận các ý kiến. Những nội dung cần xác minh, xử lý được ghi nhận để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Thị Liễu ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của người dân; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết từng kiến nghị, bảo đảm việc tiếp thu gắn với kết quả cụ thể, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần.

Thông qua diễn đàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.