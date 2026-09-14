Lãnh đạo phường Nha Trang tìm hiểu về nền tảng SMART EDU của Trường Sĩ quan Thông tin

Ngày 14-9, đoàn công tác của UBND phường Nha Trang đến tham quan và làm việc với Trường Sĩ quan Thông tin về hợp tác triển khai phần mềm hệ thống quản lý trường học. Đón và làm việc với đoàn có Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin.

Đoàn tham quan tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường giới thiệu đến đoàn nền tảng quản lý trường học thông minh SMART EDU. Hệ thống được xây dựng theo hướng quản lý tập trung, sử dụng chung nguồn dữ liệu, liên thông giữa các phân hệ và phân quyền theo vai trò, phạm vi công việc. Nền tảng hỗ trợ quản lý trường, lớp, giáo viên, học sinh; phân công giảng dạy, thời khóa biểu, điểm danh, điểm số, báo cáo và các hoạt động bán trú, góp phần giảm nhập liệu trùng lặp, hạn chế sai lệch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đoàn nghe giới thiệu về nền tảng quản lý trường học thông minh.

Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Hùng phát biểu giới thiệu.

Các đại biểu tập trung trao đổi về khả năng ứng dụng SMART EDU tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, phân quyền người sử dụng, liên thông các quy trình nghiệp vụ và khả năng mở rộng hệ thống trong quá trình vận hành. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các nội dung cụ thể, từng bước triển khai hợp tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong chương trình, đoàn đã tham quan cơ sở vật chất, khu vực chức năng của nhà trường; tìm hiểu về quá trình xây dựng, phát triển, công tác giáo dục, đào tạo và năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.