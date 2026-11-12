Lãnh đạo phường Nha Trang thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương do đất đá sạt lở

Sáng 12-11, ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1992, trú tại phường Nam Nha Trang).

Chị Nguyễn Thị Hòa bị thương do tông vào đất đá sạt lở tại khu vực dốc di tích biệt thự Cầu Đá, đường Trần Phú, phường Nha Trang, hiện đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Tại bệnh viện, ông Huỳnh Quang Tú ân cần hỏi thăm sức khỏe của chị Hòa, đồng thời trao 2 triệu đồng hỗ trợ của UBND phường, động viên chị yên tâm điều trị, sớm hồi phục.

Ông Huỳnh Quang Tú động viên, trao kinh phí hỗ trợ cho người nhà nạn nhân.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hòa đi xe máy đến chỗ làm. Khi qua đoạn dốc di tích biệt thự Cầu Đá, chị bất ngờ tông vào đống đất đá sạt lở xuống mặt đường và bị chấn thương. Người dân đã gọi xe cấp cứu để đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chữa trị. Hiện sức khỏe của chị Hòa đang dần ổn định.

Những ngày qua, trên địa bàn phường Nha Trang có mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá ở các khu vực đồi núi. UBND phường khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở và chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương. Người dân cũng cần chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão.