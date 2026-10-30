Lãnh đạo phường Ngọc Hà đối thoại, giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Lương Xuân Dương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Lương Xuân Dương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng được phường quan tâm, tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đạt trên 95%; toàn Đảng bộ kết nạp 83/80 đảng viên, đạt 103,75% chỉ tiêu năm. Sau sắp xếp, phường kiện toàn từ 77 xuống còn 30 tổ dân phố và từ 54 xuống còn 30 chi bộ tổ dân phố.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đến nay đạt 6.589 tỷ đồng, bằng 168,75% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 260,676 tỷ đồng, bằng 91,71% kế hoạch sau điều chỉnh.

Đáng chú ý, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án như: Tuyến đường khu vực 7,2ha, Liễu Giai - Núi Trúc, Núi Trúc - Sơn Tây, xử lý 2 vụ việc tồn đọng liên quan đến đất đai tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu và ngõ 279 Đội Cấn.

Các đại biểu và người dân đối thoại tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân đã thẳng thắn phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Các ý kiến tập trung vào chất lượng sinh hoạt chi bộ sau sắp xếp tổ dân phố, nhất là những chi bộ có đông đảng viên; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, tiến độ thi công và hoàn trả mặt bằng các công trình dân sinh.

Những bất cập về không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, bãi đỗ xe, thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nguy cơ cháy, nổ tại các ngõ sâu cũng được nêu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương đối thoại, trả lời các kiến nghị, ý kiến của các đại biểu và nhân dân. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với đó, người dân đề xuất phường quan tâm bảo tồn Làng hoa Ngọc Hà, làng thuốc Đại Yên và không gian văn hóa Thập Tam Trại, gắn gìn giữ di sản với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đối với thanh niên, các kiến nghị tập trung vào hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối việc làm, trang bị kỹ năng pháp luật, bảo vệ bản thân trên không gian mạng và tạo điều kiện tham gia chuyển đổi số tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ thì trước hết cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Vì thế, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu, việc giải quyết kiến nghị phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; các nội dung chưa thể giải quyết ngay phải thông tin rõ nguyên nhân, lộ trình thực hiện; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Bà Đỗ Thị Lan Hương cũng yêu cầu tăng cường giám sát các vấn đề về đất đai, công trình dân sinh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đôn đốc tiến độ các dự án và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Đối với thanh niên, cần giao những phần việc cụ thể trong chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công và quảng bá di sản văn hóa.