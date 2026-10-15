Lãnh đạo phường Hoàng Mai đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho nhân dân

Xử lý hàng trăm nội dung kiến nghị từ cơ sở

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Tổng hợp ý kiến của nhân dân và cán bộ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Triệu Hải Vân cho biết: Đã có 16 Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố phản ánh 61 ý kiến tập trung vào 20 nội dung như: đầu tư, hạ tầng, đô thị; văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; quản lý nhà chung cư, khu đô thị; văn hóa xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Linh; Chủ tịch UBND Nguyễn Lê Hiến đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Ảnh: Trần Oanh.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến này, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai đã tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy phường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng phương án giải quyết. Trong đó, có nhiều nội dung đã và đang được triển khai tháo gỡ theo lộ trình.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: Đến ngày 30-9-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.929,045 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán Thành phố giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.192,3 tỷ đồng, bằng 262,05% kế hoạch giao đầu năm. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 dự án, công trình trọng điểm, trong đó có những dự án đã kéo dài hàng chục năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị tiếp tục được tăng cường. Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, 41 tổ chuyển đổi số cộng đồng gắn với 41 tổ dân phố được duy trì, hỗ trợ người dân sử dụng iHanoi, VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Trần Oanh.

Với 61 ý kiến, kiến nghị, đối chiếu với kết quả đối thoại, tiếp xúc cử tri và quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị trước đây, phó chủ tịch UBND phường Hoàng Mai cho biết, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, chính quyền phường Hoàng Mai đã tổng hợp 151 nội dung được người dân phản ánh, trong đó 30 nội dung được giải quyết ngay, 101 nội dung đã được xử lý cơ bản và 20 nội dung tiếp tục thực hiện.

Trực tiếp làm rõ và xử lý dứt điểm các kiến nghị

Đã có 17 ý kiến kiến nghị những vấn đề thiết yếu tiếp tục được người dân nêu ra tại hội nghị đối thoại này. Đại diện Tổ dân phố số 26 kiến nghị phường xử lý tư nhân dựng bạt trông xe thu tiền trái phép tại khu vực Đền Lừ 3, yêu cầu quan tâm chỉnh trang hạ tầng đô thị tại địa bàn này.

Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 13 Phạm Ngọc Quế có ý kiến. Ảnh: Trần Oanh.

Liên quan đến công tác quản lý khu đô thị Gamuda Gardens, ông Phan Anh Việt (đại diện Tổ dân phố số 31) đề nghị phường chỉ đạo rà soát vấn đề mà tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị; yêu cầu Gamuda công khai, giải trình bằng văn bản về tiền đặt cọc, quỹ vận hành, quỹ bảo trì và việc điều chỉnh phí quản lý. Ông Phạm Ngọc Quế - Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 13 đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án khu B Công viên Yên Sở (cuối ngõ 42 phố Thịnh Liệt) để ngõ 141 nối thông với ngõ 42; xin phần đất còn lại của dự án khu B Công viên Yên Sở để xây dựng Nhà văn hóa…

Ông Lê Văn Hiệu (Tổ dân phố số 26) có kiến nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Với 17 ý kiến kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Linh; Chủ tịch UBND Nguyễn Lê Hiến; Phó Trưởng Công an phường Vũ Trường Hiệp trả lời trực tiếp.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến tiếp thu các ý kiến Liên quan đến ý kiến về hạ tầng, đặc biệt là nhà hội họp, phường đã có sự chuẩn bị và triển khai. Về nhà hội họp thiếu cơ sở vật chất, UBND phường đã yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế rà soát, xây dựng gói thầu trang bị chung. Liên quan tới các vấn đề ở khu chung cư Đồng Phát, khu đô thị Gamuda, UBND phường yêu cầu công an phường kiểm tra, xử lý dứt điểm.

“Với trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường, tôi rất mong muốn tới đây HĐND phường sẽ có một chương trình giám sát chuyên đề liên quan đến việc này để làm rõ, tìm ra giải pháp để xử lý và giải quyết dứt điểm”- đồng chí Nguyễn Lê Hiến đề nghị.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến trả lời các ý kiến của nhân dân. Ảnh: Trần Oanh.

Cùng với việc tiếp thu 61 ý kiến trước đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh tiếp tục khẳng định sẽ triệt để giải quyết 17 ý kiến hôm nay, cùng với rà soát toàn bộ 151 ý kiến, kiến nghị được ghi nhận từ ngày 1/7/2025 đến nay, đánh giá rõ kết quả giải quyết, những nội dung còn tồn đọng và nguyên nhân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Linh trả lời các ý kiến và chỉ đạo. Ảnh: Trần Oanh.

Để đảm bảo việc xử lý thực chất, đồng chí Nguyễn Xuân Linh giao Ủy ban Kiểm tra cùng với Ủy ban MTTQ và Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đơn vị, cơ quan kiểm tra, theo dõi tiến độ, xác định trách nhiệm và kết quả với từng nội dung. Đối với những vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường cần khẩn trương xác minh, làm rõ tính chất, mức độ, xác định thẩm quyền xử lý. Ngay sau hội nghị, phường Hoàng Mai sẽ tổng hợp các ý kiến và công khai thông tin để người dân cùng giám sát.