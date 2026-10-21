Tại các trường mầm non, tiểu học, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực chế biến, tiếp nhận và chia suất ăn, khu vực ăn uống của học sinh; đồng thời tìm hiểu quy trình tổ chức, phục vụ bữa ăn và điều kiện vệ sinh tại các khu vực liên quan.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học. Ảnh: Ánh Nguyệt

Hiện nay, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phường đều tổ chức bữa ăn bán trú nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống, chăm sóc học sinh trong thời gian học tập tại trường. Vì vậy, việc bảo đảm chất lượng bữa ăn, cân đối dinh dưỡng theo độ tuổi và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm là yêu cầu quan trọng, được phụ huynh và người dân quan tâm.

Qua kiểm tra, lãnh đạo phường đề nghị các trường nâng cao trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú; chú trọng kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, xây dựng khẩu phần ăn phù hợp với từng độ tuổi và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường giám sát toàn bộ quy trình cung cấp, chế biến và phục vụ bữa ăn; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.