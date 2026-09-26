Lãnh đạo phường Hạc Thành kiểm tra, chỉ đạo công tác lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Từ ngày 12/9 phường Hạc Thành đã thành lập 13 tổ công tác do lãnh đạo UBND phường, các phòng, ban, đơn vị phụ trách, chỉ đạo địa bàn, đồng loạt xuống đường thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường tại 65 tổ dân phố.

13 xe cẩu được huy động tương ứng với 13 tổ công tác, cùng các phương tiện hỗ trợ để thực hiện tháo dỡ, thu hồi tập kết theo quy định.

Lực lượng chức năng giải tỏa, dọn sạch, từng bước mở rộng mặt đường.

Trong đợt ra quân, các lực lượng tập trung chấn chỉnh những tồn tại liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; trong đó chú trọng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông, đặt vật dụng không đúng quy định gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Sau hơn 10 ngày ra quân, phường Hạc Thành đã thu dọn trên 2 nghìn tấn rác vỉa hè, giải tỏa nhiều khu vực lấn chiếm đất công; tháo dỡ, thu hồi nhiều vật dụng, băng rôn, biển quảng cáo và các công trình, vật dụng đặt không đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện kiểm tra tại tuyến đường Hàng Nan.

Qua kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành yêu cầu các tổ công tác nắm chắc địa bàn, làm đến đâu gọn, sạch đến đó và duy trì thường xuyên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tình trạng vừa thu dọn xong lại tái lấn chiếm, “bê vào rồi lại bê ra”.