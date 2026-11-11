Lãnh đạo phường Đống Đa đối thoại, giải quyết kiến nghị dân sinh

Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.