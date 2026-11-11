Lãnh đạo phường Đống Đa đối thoại, giải quyết kiến nghị dân sinh
Đảng ủy, UBND phường Đống Đa tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2026. Hội nghị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lanh-dao-phuong-dong-da-doi-thoai-giai-quyet-kien-nghi-dan-sinh-24626111109192857.htm