Lãnh đạo phường đi vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án cao tốc nối TP.HCM và Đồng Nai trong đêm

Tối 29/10, ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh cùng ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp đến gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trên địa bàn phường.

Tại các hộ dân, lãnh đạo UBND phường đã trao đổi, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo phường Tân Khánh đi vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trong đêm.

Qua đó, vận động các hộ dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án theo kế hoạch.

Hoạt động vận động thể hiện sự quan tâm, sâu sát và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo phường Tân Khánh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai thực hiện dự án cao tốc trên địa bàn phường.

Phối cảnh dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Dự án với chiều dài hơn 52 km nối TP.HCM/Bình Dương cũ và Bình Phước/Đồng Nai cũ.

Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương cũ dài gần 46 km. Dự án ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp. Đến nay, có 1.399 trường hợp bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đất bàn giao đạt 317 ha, tương đương với 95,3 % tổng diện tích cần thu hồi.