Lãnh đạo phường Cầu Giấy đối thoại với các tổ chức xã hội, nhân dân trên địa bàn

Điểm mới của hội nghị năm nay là kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh điểm cầu tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường, hội nghị được kết nối trực tuyến đến nhà họp tổ dân phố số 2 và 23 tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người dân tham gia.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy tham gia đối thoại với các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tại điểm cầu chính trụ sở Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ảnh: Vân Nhi

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, phường Cầu Giấy đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật nhất là công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã hoàn thành và thông xe tuyến đường Vành đai 2,5 vào dịp 10-10 vừa qua, theo đúng chỉ đạo của Thành ủy. Bên cạnh đó, phường cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy…

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Vân Nhi

Cùng đó, kinh tế của phường duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2026 là 9.298.479 triệu đồng, thực hiện đến 14-10 đạt 36.915.930 triệu đồng, đạt 397% dự toán giao. Sau khi loại thu đặc thù, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đến 14-10 là 9.862.915 triệu đồng, đạt 106,1% so với dự toán giao.

Địa phương đã quyết liệt ra quân xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định và không đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm, chú trọng; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành lĩnh hội đầy đủ các ý kiến của người dân và hội viên, đồng thời trả lời thấu đáo những kiến nghị trong phạm vi của mình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Nhi

Trong đó, Đảng ủy phường cần sớm ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy giao các cơ quan tham mưu, giúp việc chủ động rà soát, tham mưu Ban Thường vụ triển khai thực hiện hiệu quả.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại nhà họp tổ dân phố số 2 và 23. Ảnh: Vân Nhi

Đối với công tác quản lý nhà nước, UBND phường cần tiếp tục chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường 17,5m và xây dựng nhà họp tổ dân phố số 26 phục vụ sinh hoạt chung cho cộng đồng. Địa phương cũng phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao, tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng, siết chặt trật tự và mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy giao HĐND phường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, ban hành các nghị quyết đúng, trúng và có tính thực tiễn cao. HĐND cần tăng cường công tác giám sát, tập trung vào các chuyên đề trọng điểm nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn.