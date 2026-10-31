Lãnh đạo phường Bàn Thạch đối thoại với học sinh tiểu học

Tại buổi đối thoại, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã đặt nhiều câu hỏi về học tập, rèn luyện; vui chơi, giải trí; kỹ năng sử dụng internet an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, các em quan tâm đến tình trạng dừng, đỗ xe gây mất an toàn giao thông khu vực cổng trường vào giờ tan học; các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, các em mong muốn địa phương, nhà trường tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân, sử dụng mạng xã hội an toàn; đồng thời tổ chức thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em.

Lãnh đạo địa phương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề được học sinh quan tâm và xem xét giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Qua đó, tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.