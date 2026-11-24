Đại diện lãnh đạo phường Ba Đồn trao số tiền hỗ trợ cho ngư gặp nạn-Ảnh: LA

Đoàn công tác của phường gồm đại diện lãnh đạo UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Phòng Kinh tế đã đến thăm gia đình ông Hoàng Minh, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21/11/2026, tàu cá QB-98163-TS, dài 15m, do ông Hoàng Minh (SN 1983) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, gặp sự cố phá nước và chìm khi đang khai thác hải sản tại vùng biển cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý.

Phát hiện sự cố, tàu cá QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (SN 1975), trú tại tổ dân phố Quảng Phong, phường Ba Đồn, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận, cứu vớt toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tàu cá cùng toàn bộ ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn hải sản đã khai thác bị chìm, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ân cẩn thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát với gia đình ngư dân, lãnh đạo phường Ba Đồn đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, góp phần giúp gia đình khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định cuộc sống.