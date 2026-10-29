Lãnh đạo phường An Khê đối thoại với thiếu nhi, học sinh trên địa bàn

Các em thiếu nhi phát biểu tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, các em thiếu nhi, học sinh đã mạnh dạn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và nêu nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề thiết thực như: công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; đầu tư cơ sở vật chất trường học, sân chơi, khu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa, thể thao dành cho thiếu nhi; môi trường và cảnh quan đô thị; chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng công nghệ; bình đẳng, hòa nhập và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu hỗ trợ đặc thù.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, lãnh đạo phường cùng đại diện các ban, ngành đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các em. Đối với những vấn đề cần có sự phối hợp giải quyết, lãnh đạo phường ghi nhận và giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu hướng xử lý phù hợp. Buổi đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt đầy đủ hơn những vấn đề thiếu nhi, học sinh quan tâm; qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.