Lãnh đạo phường An Khê đối thoại, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội tại cơ sở

Các ý kiến, kiến nghị, phản ảnh đều tập trung vào một số nội dung: Mở rộng các dự án thiết chế văn hóa, khu vui chơi, vườn dạo; nâng cấp, cải tạo, mở rộng các nhà sinh hoạt cộng đồng; mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà sinh hoạt cộng đồng. Cải tạo hệ thống PCCC tại các trường học; mở rộng các tuyến đường, cống thoát nước và nền đường, vỉa hè, sửa chữa đường kiệt hẻm, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; lắp đặt camera tại các điểm nóng về ANTT và vệ sinh môi trường; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy…

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Lê Mậu Cường và Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu chủ trì buổi đối thoại.

Theo lãnh đạo phường An Khê cho biết, Trong 9 tháng đầu năm 2026, qua các kênh thông tin, phường đã tiếp nhận tổng số 1474 ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri và nhân dân. Sau khi tiếp nhận, UBND phường An Khê đã tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại theo thẩm qyền giải quyết và trả lời theo đúng quy định.

Nhân dân phường An Khê phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Các ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri, người dân tại buổi đối thoại đã được lãnh đạo phường An Khê và các phòng chuyên môn trả lời trực tiếp với tinh thần thẳng thắn, cầu thị. Trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, tập trung giải quyết trước như cải tạo kiệt, hẻm, mương thoát nước, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường; đồng thời rà soát các vấn đề cần tập trung đầu tư, cải tạo hạ tầng đô thị, phân kỳ đầu tư và giải pháp điều hành KT-XH, QP-AN của địa phương.

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