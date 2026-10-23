Lãnh đạo Phú Thọ đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Đoàn công tác nghe báo cáo của chủ đầu tư về tiến độ thi công Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đoàn công tác đã kiểm tra Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19+000 - Km53+000; Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); đồng thời nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho biết, các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp, khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Một số dự án còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, giá vật liệu, nhiên liệu và việc huy động nhân lực, thiết bị thi công...

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19+000 - Km53+000, có chiều dài 34km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 10.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối tỉnh Phú Thọ với khu vực Tây Bắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giao thương và du lịch giữa các địa phương. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cơ bản đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công. Giá trị thực hiện của 4 gói thầu xây lắp đạt khoảng 2.387,7 tỷ đồng/8.332 tỷ đồng, bằng 28,7% giá trị hợp đồng.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do tuyến đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện địa chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tổ chức thi công. Trên tuyến có nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp, trong đó có cầu Hòa Sơn với kết cấu dây văng, nhịp chính dài 550m, cùng 3 hầm xuyên núi và hệ thống cầu cạn. Các công trình này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, biện pháp thi công phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.

Ngoài những khó khăn về địa hình, địa chất, biến động giá nhiên liệu và nguồn vốn đầu tư để mở rộng tuyến lên quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cũng tác động đến quá trình triển khai một số hạng mục. Vì vậy, chủ đầu tư cần chủ động rà soát tiến độ, đánh giá khả năng đáp ứng nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Công trường thi công Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Cao Sơn.

Đối với Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), công trình có tổng mức đầu tư 2.744 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 95%, tương ứng 30,06km/31,642km. Giá trị xây lắp đạt 712 tỷ đồng/1.666 tỷ đồng, bằng 41% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đã triển khai đào, đắp nền đường trên khoảng 28km; thi công mặt đường bê tông nhựa đạt khoảng 7,7km và hoàn thành 16/20 cầu trên tuyến. Kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, từng bước hoàn thiện tuyến đường, phát huy hiệu quả kết nối giao thông liên vùng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, chủ yếu tại các địa bàn xã Kim Bôi, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn. Nguyên nhân liên quan đến việc nhận tiền bồi thường, xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư và một số trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm. Bên cạnh đó, nguồn lực về thiết bị, nhân lực tại một số mũi thi công còn hạn chế; việc tổ chức thi công chưa đồng đều, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước tình hình này, chủ đầu tư đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 30/10/2026. Việc bàn giao mặt bằng đúng thời hạn sẽ tạo điều kiện để các nhà thầu huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.475 tỷ đồng. Phần điều chỉnh quy mô dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Quá trình hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư còn gặp khó khăn do phải rà soát phương án phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư, phương án tài chính và cơ cấu nguồn vốn.

Đây là những nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi và hiệu quả triển khai dự án. Do đó, các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đánh giá đầy đủ các phương án đầu tư, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông của địa phương.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ làm việc với lãnh đạo xã Kim Bôi.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát toàn diện tiến độ từng dự án, từng gói thầu; xác định cụ thể các công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khắc phục với lộ trình, thời hạn hoàn thành rõ ràng, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở; tập trung giải quyết các vướng mắc về nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Đối với các hạng mục đã có mặt bằng, chủ đầu tư cần đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, tránh tình trạng thi công cầm chừng hoặc phân bổ nguồn lực không hợp lý. Tiến độ từng hạng mục, nhất là các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao và những vị trí có điều kiện thi công phức tạp, cần được theo dõi, kiểm tra thường xuyên để kịp thời xử lý những phát sinh.

Đối với dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức PPP, các cơ quan liên quan cần tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm rõ phương án phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội. Việc nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế nguy cơ lãng phí nguồn lực. Các sở, ngành chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm phải gắn với tổng thể mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là thực hiện Đề án tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.