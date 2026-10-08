Lãnh đạo phe đối lập cảnh báo Israel ngày càng bị cô lập

Lãnh đạo phe đối lập ở Israel Yair Lapid. Ảnh: EPA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn phát biểu của ông Lapid tại một hội nghị quốc tế về chống khủng bố ở Đại học Reichman tại Tel Aviv hôm 7/10 như sau: “Hamas, Qatar và Iran luôn muốn chúng ta bị cô lập khỏi thế giới. Và giờ đây, thế giới đang tự tách mình khỏi chúng ta. Họ đã làm điều này trong nhiều năm và giờ việc đó đang xảy ra. Đây không phải những chuyện ngẫu nhiên ập đến với chúng ta. Đây là kế hoạch của họ. Đó là mục tiêu của họ ngay từ đầu”.

Ông Lapid dẫn chứng các lệnh bắt giữ được ban hành tại The Hague, việc hành lý của người Israel bị kiểm tra tại các sân bay ở Hà Lan, những tranh cãi liên quan đến bóng đá ở Ireland, các chiến dịch tẩy chay cuộc thi Eurovision và việc các đại biểu rời khỏi hội trường khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Lapid, cựu Thủ tướng Israel, đã nhiều lần chỉ trích chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu về cách xử lý quan hệ quốc tế của Israel.

Ông Netanyahu đang đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm trong 3 vụ án tham nhũng lớn. Bên cạnh các vụ án tham nhũng trong nước, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) năm 2024 đã phát lệnh bắt giữ ông Netanyahu với các cáo buộc phạm tội trong chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

3 năm sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, nước này tiếp tục bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Kể từ tháng 10/2023, hơn 74.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 175.000 người bị thương, trong khi khoảng 90% cơ sở hạ tầng tại Gaza bị hư hại hoặc phá hủy. Ít nhất 1.467 người đã thiệt mạng và 5.161 người bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.